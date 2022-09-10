ЦСКА и «Зенит» сыграют в финале женского Кубка России

Стали известны финалисты женского Кубка России по футболу.

В решающем матче за трофей встретятся ЦСКА и «Зенит». Сегодня клуб из Санкт-Петербурга обыграл »Локомотив» со счетом 2:0. Голами отметились Лина Якупова (36-я минута) и Ана Диаш (46-я).

ЦСКА взял верх в Перми над «Звездой-2005» - 2:1. Хозяева открыли счет на 64-й минуте благодаря голу Олеси Курочкиной. Армейцы отметили точными ударами Франциски Ордеги (80) и Юлии Плешковой (89).

Отметим, что в прошлом году кубок завоевал «Локомотив».