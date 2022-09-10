«Интер» отказался продавать Бареллу в «Тоттенхэм» летом 2022 года

Руководство «Тоттенхэма» было заинтересовано в подписании центрального полузащитника «Интера» Николо Бареллы в прошедшее трансферное окно.

По информации итальянских СМИ, лондонский клуб рассматривал кандидатуру 25-летнего хавбека в качестве усиления своей средней линии, однако в стане «нерадзурри» заявили, что их футболист не продается.

Напомним, что Барелла защищает цвета «Интера» с июля 2019 года. За это время он принял участие в 140 матчах, забил 12 голов и отдал 36 результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2025/26.