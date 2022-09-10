«Химки» и «Крылья Советов» не смогли отличиться в очном матче 9-го тура РПЛ

Матч 9-го тура РПЛ между подмосковными «Химками» и самарскими «Крыльями Советом» завершился вничью.
Командам не удалось забить друг другу голов - 0:0.
Отметим, что два игрока «Химок» получили предупреждения: Резиуан Мирзов (72-я минута) и Захар Волков (77-я). У гостей желтую карточку получил Роман Ежов (71-я).
«Химки» набрали восемь очков и занимают 14-е место в таблице. «Крылья Советов» с десятью очками располагаются на 9-й строчке.
В следующем туре химчане 18 сентября сыграют в гостях с «Краснодаром». Самарский клуб днем ранее приедет в гости к «Ростову».
РПЛ
9-й тур
«Химки» (Московская область) - «Крылья Советов» (Самара) - 0:0 (0:0)
источник: «Советский спорт»