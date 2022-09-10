«Райо Вальекано» на своем поле обыграло «Валенсию»

«Райо Вальекано» в домашнем матче 5-го тура испанской примеры победило «Валенсию» со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Иси Паласон (5-я минута). Еще один мяч в свои ворота отправил Нико Гонсалес (52).
У «Валенсии» гол забил Муктар Дьякаби (90+3).
Таким образом, «Райо Вальекано» набрало семь очков и поднялось на 11-е место, «Валенсия» осталась на 12-й строчке с шестью очками.
17 сентября «Райо Вальекано» сыграет в гостях с «АТлетиком», «Валенсия» примет «Сельту».
Примера
5-й тур
«Райо Вальекано» (Мадрид) - «Валенсия» (Валенсия) - 2:1 (0:1)
Голы:
источник: «Советский спорт»