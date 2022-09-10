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«Райо Вальекано» на своем поле обыграло «Валенсию»

Матч прошел на «Кампо де Вальекас» в Мадриде.
10 сентября 2022 17:05
автор: Александр Поволоцкий

«Райо Вальекано» в домашнем матче 5-го тура испанской примеры победило «Валенсию» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Иси Паласон (5-я минута). Еще один мяч в свои ворота отправил Нико Гонсалес (52).

У «Валенсии» гол забил Муктар Дьякаби (90+3).

Таким образом, «Райо Вальекано» набрало семь очков и поднялось на 11-е место, «Валенсия» осталась на 12-й строчке с шестью очками.

17 сентября «Райо Вальекано» сыграет в гостях с «АТлетиком», «Валенсия» примет «Сельту».

Примера

5-й тур

«Райо Вальекано» (Мадрид) - «Валенсия» (Валенсия) - 2:1 (0:1)

Голы:

источник: «Советский спорт»
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