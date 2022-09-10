Гол Распадори принес «Наполи» победу над «Специей», Кварацхелию заменили во втором тайме

Первый турнир в России, золото Щербаковой в танцах и растущая «эмиграция». Что нового в фигурном катании

В «Мегаспорте» завершился первый турнир российского сезона-2022/23 – открытое первенство Москвы. В число его победителей вошла фигуристка по имени Анна Щербакова, выступавшая… в танцах на льду.