Гол Распадори принес «Наполи» победу над «Специей», Кварацхелию заменили во втором тайме

«Наполи» в домашнем матче шестого тура чемпионата Италии победил «Специею».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Автором победного гола стал Джакомо Расподори. Он отличился на 89-й минуте встречи.
Отметим, что грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия был заменен на 67-й минуте.
Таким образом, команда Лучано Спаллетти с 14 очками возглавила турнирную таблицу Серии А. «Специя» (5) находится на 14-й позиции.
В следующем туре «Наполи» сыграет на выезде с «Миланом» (18 сентября), а «Специя» днем ранее примет «Сампдорию».
источник: «Советский спорт»