«Бавария» упустила победу над «Штутгартом» в компенсированное время

Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью со «Штутгартом» в матче шестого тура чемпионата Германии.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Автором первого гола «Баварии» стал Матис Тель. Отметим, что он отличился на 36-й минуте. Таким образом, Тель стал самым молодым автором гола за «Баварию» в бундеслиге в возрасте 17 лет и 136 дней.

Еще один гол в активе Джамала Мусиалы (60).

«Штутгарт» ответил точными ударами Криса Фюриха (57) и Серху Гирасси (92-я минута, с пенальти).

Таким образом, «Бавария» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Штутгарт» находится на 13-й строчке, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Аугсбургу» (17 сентября), а «Штутгарт» примет дома «Айнтрахт».