ЦСКА обыграл дома «Краснодар», три гола армейцы забили с пенальти

В матче 9-го тура чемпионата России ЦСКА дома нанес поражение «Краснодару».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Три мяча ЦСКА забил с пенальти. У армейцев отличились Хорхе Карраскаль (30), Федор Чалов (45+7) и Хесус Медина (62). Еще один гол в активе Адольфо Гайча (90+1). Единственный мяч «Краснодара» забил Кристиан Рамирес (47).
Московский клуб набрал 20 очков и сравнялся с лидирующим «Зенитом». «Краснодар» занимает третье место, набрав 17 очков.
РПЛ
9-й тур
ЦСКА (Москва) - »Краснодар» (Краснодар) - 4:1 (2:0)
Голы:
ЦСКА: Акинфeев, Дивеев, Мойзeс, Виллиан, Зайнутдинов, Мeдина, Карраскаль, Гайич, Здeлар, Мендес, Чалов.
«Краснодар»: Сафонов, Борoдин, Рамирес, Волкoв, Кайо, Ионoв, Сперцян, Кривцoв, Баньяц, Кордоба, Олусегун.
источник: «Советский спорт»