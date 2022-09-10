Владимир Федотов: Обляков - наш первый джокер на все позиции

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы над «Краснодаром» (4:1) рассказал о роли Ивана Облякова в игре команды.

Во встрече 9-го тура полузащитник появился на поле на 86-й минуте.

«Ваня выходит во всех матчах, но не в старте. В футболе надо быть сегодня и здесь лучше, по-другому не бывает. Он трудится замечательно, и он наш первый джокер на все позиции. Сегодня вы видели его ценность — он поучаствовал в симпатичной комбинации, когда забивали четвертый гол», - цитирует Федотова пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что московский клуб набрал 20 очков и сравнялся в таблице с лидирующим «Зенитом».