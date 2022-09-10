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Гол Брозовича принес «Интеру» победу над «Торино»

Команда из Турина потерпела второе поражение в сезоне.
10 сентября 2022 21:18
автор: Александр Поволоцкий

«Интер» одержал победу над «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В составе миланского клуба гол забил Марсело Брозович. Хорватский полузащитник отличился на 89-й минуте.

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги набрали 12 очков и занимают третье место в таблице чемпионата Италии. У «Торино» – 10 очков и 7-я позиция.

18 сентября «Интер» на выезде сыграет с «Удинезе», а команда Ивана Юрича днем раньше примет «Сассуоло».

источник: «Советский спорт»
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