«Пари Нижний Новгород» обыграл на выезде «Ахмат»

В матче 9-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» проиграл «Пари Нижний Новгород».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе нижегородцев дубль оформил Тимур Сулейманов (22-я и 61-я минуты). Еще один мяч в активе Кирилла Гоцука (64-я).
Хозяева ответили мячом Юрия Журавлева (59-я).
Отметим, что на 16-й минуте «Ахмат» получил право на пенальти. Гамид Агаларов поскользнулся и сделал два касания, гол был отменен.
«Пари НН» вышел на восьмое место, набрав девять очков. «Ахмат» (11) теперь на 9-й позиции.
РПЛ
9-й тур
«Ахмат» (Грозный) - «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгрод) - 1:3 (1:0)
Голы:
источник: «Советский спорт»