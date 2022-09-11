Канчельскис отреагировал на высказывания Джеко и Пьянича, которые не хотят играть против России

Экс-игрок Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывания Эдина Джеко и Миралема Пьянича, которые не хотят играть в составе сборной Боснии и Герцеговины в товарищеском матче против России.

«Ну, раз боятся нас, тогда играть не надо. Россия не должна опускаться и унижаться до уровня Боснии Герцеговины. Смысл какой? С пониманием к ним сложно относиться, но такова жизнь. Нам надо разумно расценивать ситуацию. Давайте сыграем против Аргентины, против Месси! Либо можно провести игру с колумбийцами или бразильцами», - приводит слова Канчельскиса «РБ-Спорт».

Ранее капитан команды Эдин Джеко призвал национальную федерацию отказаться от встречи. Такой же позиции придерживаются полузащитник Миралем Пьянич, а также член исполкома боснийского Футбольного союза Азмир Хусич и вице-президент федерации Ирфан Дурич.