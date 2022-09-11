Де Лигт - о ничьей со «Штутгартом»: Я недоволен результатом

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал итоги матча шестого тура Бундеслиги против «Штутгарта» (2:2).

«Это была сложная игра, я недоволен результатом. Когда вы играете на 2:2, это нехорошо. Мы не использовали все свои шансы. «Штутгарт» хорошо и компактно оборонялся», - приводит слова нидерландского футболиста зарубежные СМИ.

Автором первого гола «Баварии» стал Матис Тель. Отметим, что он отличился на 36-й минуте. Таким образом, Тель стал самым молодым автором гола за «Баварию» в бундеслиге в возрасте 17 лет и 136 дней.

Еще один гол в активе Джамала Мусиалы (60).

«Штутгарт» ответил точными ударами Криса Фюриха (57) и Серху Гирасси (92-я минута, с пенальти).

Таким образом, «Бавария» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. «Штутгарт» находится на 13-й строчке, имея в своем активе пять очков.

В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Аугсбургу» (17 сентября), а «Штутгарт» примет дома «Айнтрахт».