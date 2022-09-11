Неймар - о Рюдигере: Пугает своей мощью. Он очень сильный и большой

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что некоторые форварды боятся защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

«Мне нравится Рюдигер. Это центральный защитник, который пугает своей мощью. Он очень сильный и большой», - приводит слова бразильца зарубежные СМИ.

Напомним, что ранее в своей карьере Рюдигер выступал за «Челси» в период 2017 по 2022 годы. В общей сложности он провел за лондонцев 203 матча, забил 12 голов и отдал семь результативных передач. Вместе с «аристократами» футболист стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Также на клубном уровне Рюдигер защищал цвета «Ромы» и «Штутгарта». В составе сборной Германии он отыграл 50 встреч (2 гола).