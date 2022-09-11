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Серхио Бускетс хочет уйти из «Барселоны» по окончании сезона-2022/23

Футболист является воспитанником академии каталонского игрока.
11 сентября 2022 11:30

Полузащитник Серхио Бускетс хочет уйти из «Барселоны» по окончании сезона-2022/23. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Пл информации источника, игрок провел переговоры с президентом клуба Жоаном Лапортой по поводу своего будущего в команде. 34-летний футболист сообщил, что не собирается подписывать новый контракт с «Барсой» и хочет продолжить карьеру в одном из клубов МЛС.

Напомним, Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он отыграл 684 матча, забил 18 голов и отдал 43 ассист. Вместе с клубом футболист стал восьмикратным чемпионом Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов.

Действующее соглашение полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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