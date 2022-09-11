Карпин - о fan ID: Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением о введении системы fan-ID.

«Те, кто говорит, что fan-ID - это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к fan-ID и ждать кода. Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили», - сказал Карпин «РБ-Спорт».

Напомним, что в некоторых городах карты болельщика уже необходимо предъявлять при покупке билета и проходе на стадион. С 1 декабря данное требование распространиться на все стадионы РПЛ.

Практически всеми участниками и зрителями соревнований, а также экспертами отмечено заметное снижение посещаемости на тех аренах, где требование вступило в силу.