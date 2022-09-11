Фабрицио Романо: «Челси» продолжает следить за Арсеном Захаряном

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян по-прежнему интересен руководству «Челси». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, лондонский клуб не оставил идею с трансфером игрока и продолжит следить за его выступлением.

Также Романо подчеркнул, что «синие» согласовали контракт с футболистом минувшим летом. Соглашение по-прежнему в силе.

По официальным данным, «Челси» и «Динамо» договорились о переходе Захаряна, однако, трансфер так и не состоялся, поскольку у английского гранда возникли проблемы технического характера.