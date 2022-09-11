«Урал» – «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и московского «Торпедо» на матч 9-го тура чемпионата России.
«Урал»: Алексеев, Гогличидзе, Бевеев, Быковский, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Мишкич, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Султонов, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Каймаков, Караев.
Напомним, матч «Урал» – «Торпедо» пройдет сегодня, 11 сентября и начнется в 13.00 по Москве.
К слову, в новом сезоне РПЛ команда Виктора Гончаренко занимает последнее, 16-е место, набрав 1 очко. В активе москвичей – столько же и 15-я позиция.
источник: «Советский спорт»