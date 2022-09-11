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Тен Хаг планирует сделать Рэшфорда лидером атак «Манчестер Юнайтед»

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.
11 сентября 2022 13:11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен сделать Маркуса Рэшфорда основным нападающим команды. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации источника, тренер уверен, что англичанин может стать одним из лучших игроков мира на своей позиции, поэтому хочет, чтобы тот активнее проявлял себя в играх манкунианцев.

Добавим, что Маркус является воспитанником «красных дьяволов». Всего он провел за команду 309 матчей, забил 96 голов и отдал 30 результативных передач. В составе манкунианцев форвард стал победителем Лиги Европы, Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка Англии.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года, но клуб имеет опция продления контракта на один год. Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

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Тен Хаг планирует сделать Рэшфорда лидером атак «Манчестер Юнайтед»
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023 года.
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