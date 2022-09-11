Поттер - о назначении в «Челси»: Чувствовал, что должен воспользоваться новой возможностью

Пресс-служба «Брайтона» опубликовала открытое письмо бывшего тренера Грэма Поттера, который недавно возглавил «Челси».

«Я прощаюсь с великим клубом, который всегда будет много значить для меня и моей семьи. Надеюсь, вы поймете, что на этом этапе моей карьеры я чувствовал, что должен воспользоваться новой возможностью - написал Поттер.

Напомним, что накануне в отставку был отправлен Томас Тухель после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1). Он возглавлял »Челси» с января 2021 года. «Синие» под его руководством выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.