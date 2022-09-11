Антони рассказал, что многому научился у Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони рассказал, что думает о форварде Криштиану Роналду.

«За несколько дней я многому научился у Роналду. У него незаурядный ум. Каждый раз, когда я с ним разговариваю, я многое подчеркиваю для себя», - приводит слова бразильцв пресс-служба «МЮ».

Отметим, что ранее 22-летний бразилец подписал трудовое сотрудничество с «красными дьяволами» до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще на один год. Сумма данной сделки составила 95 миллионов евро плюс пять миллионов в виде бонусов.

Напомним, что Антони выступал за «Аякс» с июля 2020 года. Всего в составе клуба он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. За сборную Бразилии футболист провел девять встреч (2 гола).