Худяков и Свинов будут играть на воротах «Локомотива» и «Факела»

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала стартовые составы матча 9-го тура между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом».
«Факел»: Свинов, Черов, Суслов, Морозов, Брызгалов, Шляков, Мендель, Квеквескири, Дмитриев, Аппаев, Гонгадзе.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Баринов, Куликов, Миранчук, Керк, Камано, Игнатьев.
Матч «Факел» - «Локомотив» пройдет в Воронеже и начнется в 15:00 по московскому времени.
Перед началом игры хозяева занимают 14-е место, имея в своем активе 4 очка, а гости идут 11-ми, набрав в восьми матчах 9 очков.
источник: «Советский спорт»