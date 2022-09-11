«Урал» победил «Торпедо» в 9-м туре РПЛ благодаря дублю Бикфалви

«Надеюсь, разберутся те, кто должен». Ахметов — на вопрос, убил ли судья «Краснодар» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ, в котором его новая команда уступила бывшей - ЦСКА (1:4), пропустив три гола с пенальти.