«Урал» победил «Торпедо» в 9-м туре РПЛ благодаря дублю Бикфалви

«Урал» в домашнем матче девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил «Торпедо» со счетом 2:0.
За команду Виктора Гончаренко дважды забил Эрик Бикфалви (70-я и 84-я минуты).
Добавим, что черно-белые упустили возможность открыть счет: Давид Каранв не реализовал пенальти (53).
Таким образом, «шмели» набрали 4 очка и выбрались из зоны прямого вылета, став 14-ми, автозаводцы продолжают замыкать с одним очком турнирную таблицу.
В следующем туре «Урал» 17 сентября примет на своем поле «Ахмат». «Торпедо» в этот же день сыграет дома против ЦСКА.
РПЛ
9-й тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Москва) – 2:0 (0:0)
Гол: Бикфалви, 70, 84
Нереализованный пенальти: Караев, 53
«Урал»: Алексеев, Бевеев, Иллой-Айет, Гогличидзе, Быковский (Кулаков, 90), Газинский (Влут, 72), Подберезкин, Мишкич, Юшин (Урунов, 57), Гаджимурадов (Ранджелович, 57), Бикфалви (Каштанов, 90).
«Торпедо»: Бабурин, Смольников, Ле Таллек, Кутепов, Нетфуллин (Шапич, 80), Самсонов, Султонов (Лебеденко, 67), Эркинов, Енин (Савич, 67), Каймаков (Рейхмен, 87), Караев (Турищев, 67).