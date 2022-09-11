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«Аталанта» упустила победу над «Кремонезе»

Команды сыграли вничью в 6-м туре чемпионата Италии.
11 сентября 2022 15:24
автор: Максим Скороходов

«Аталанта» в домашнем матче шестого тура серии А сыграла вничью с «Кремонезе» со счетом 1:1.

На гол защитника бергамасков Мериха Демирала (74-я минута) гости ответили мячом своего игрока обороны Эмануэле Валери (79).

Таким образом, команда Джан Пьеро Гасперини набрала 14 очков и поднялась на второе место турнирной таблицы. Клуб из Кремоны, добыв второе очко, стал 18-м.

В следующем туре «Кремонезе» 18 сентября примет на своем поле «Лацио», «Аталанта» в этот же день сыграет в гостях с «Ромой».

Серия А

6-й тур

«Аталанта» (Бергамо) – «Кремонезе» (Кремона) – 1:1 (0:0)

Голы: Демирал, 74 – Валери, 79

источник: «Советский спорт»
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