«Аталанта» упустила победу над «Кремонезе»

«Аталанта» в домашнем матче шестого тура серии А сыграла вничью с «Кремонезе» со счетом 1:1.
На гол защитника бергамасков Мериха Демирала (74-я минута) гости ответили мячом своего игрока обороны Эмануэле Валери (79).
Таким образом, команда Джан Пьеро Гасперини набрала 14 очков и поднялась на второе место турнирной таблицы. Клуб из Кремоны, добыв второе очко, стал 18-м.
В следующем туре «Кремонезе» 18 сентября примет на своем поле «Лацио», «Аталанта» в этот же день сыграет в гостях с «Ромой».
Серия А
6-й тур
«Аталанта» (Бергамо) – «Кремонезе» (Кремона) – 1:1 (0:0)
Голы: Демирал, 74 – Валери, 79
источник: «Советский спорт»