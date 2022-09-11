СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Рубин» вырвал победу над «Велесом» в матче первой лиги

Игра девятого тура прошла в Москве.
11 сентября 2022 15:50
автор: Максим Скороходов

«Рубин» в гостевом матче девятого тура первой лиги победил «Велес» со счетом 2:1.

На гол полузащитника казанского клуба Леона Мусаева (58-я минута) команда из Москвы ответила мячом нападающего Ираклия Гогуа (72), однако «Рубин» смог одержать победу благодаря точному удару защитника Егора Тесленко (89).

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 16 очков и поднялись на второе место, столичный клуб с 9 очками остался 11-м

Следующий тур пройдет 18 сентября. «Рубин» примет на своем поле «Волгарь», а «Велес» сыграет в гостях с «Аланией».

Первая лига

9-й тур

«Велес» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 2:1 (0:0)

Голы: Логуа, 72 – Мусаев, 58; Тесленко, 89

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Эрик Бикфалви стал лучшим бомбардиром в истории «Урала»
Румынский футболист побил рекорд Юрия Матвеева.
11.09.2022 16:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Новичок ЦСКА Роша – об игре с «Краснодаром»: Матч получился потрясающим
Армейцы разгромили своего соперника в 9-м туре РПЛ.
11.09.2022 16:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мэр Сараево: Отказ от матча с Россией – моральный долг Футбольного союза Боснии и Герцеговины
Давление нарастает.
11.09.2022 15:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» назван самым дорогим футбольным клубом по версии Forbes
В топ-50 попали 8 футбольных клубов из Испании, Англии, Германии и Франции.
11.09.2022 15:50
Футбол
«Рубин» вырвал победу над «Велесом» в матче первой лиги
Игра девятого тура прошла в Москве.
11.09.2022 15:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ахмат» объявил об увольнении Талалаева
Готовить команду к ближайшим матчам будет Юрий Нагайцев.
11.09.2022 15:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Аталанта» упустила победу над «Кремонезе»
Команды сыграли вничью в 6-м туре чемпионата Италии.
11.09.2022 15:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» хочет пригласить Кампуша из «ПСЖ» на пост спортдиректора
Клуб намерен сильно потратиться в январе.
11.09.2022 15:00
Футбол
«Урал» победил «Торпедо» в 9-м туре РПЛ благодаря дублю Бикфалви
«Урал» победил «Торпедо» в 9-м туре РПЛ благодаря дублю Бикфалви
Автозаводцы не забили пенальти.
11.09.2022 14:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Левандовски поздравил Швентек с победой на US Open
Первая ракетка мира обыграла Онс Жабер - 6:2, 7:6.
11.09.2022 14:43
Футбол
«Не хочу, чтобы эта сказка заканчивалась!» Звезда «Амкала» Гасилин — о Медиалиге, Головине и «Зените»
Нападающий команды блогеров «Амкал» Алексей Гасилин во время турнира «Liga Bloggers Cup» в Лужниках рассказал «Плеймейкеру» о дружбе с Александром Головиным и мечте сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России.
«Красно-белые и против «Зенита» играли неплохо — на Дону должны побеждать!» Ловчев — о матче «Ростов» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» спрогнозировал развитие событий в одном из ключевых матчей 9-го тура РПЛ (11 сентября, 19:45).
Диас на прощание «гильотинировал» Фергюсона, а Чимаев задушил Холланда. Итоги UFC 279
В Лас-Вегасе прошел очередной турнир UFC, расписание которого организаторам пришлось экстренно перекраивать.
«Надеюсь, разберутся те, кто должен». Ахметов — на вопрос, убил ли судья «Краснодар» в матче с ЦСКА
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов подвел итоги матча 9-го тура РПЛ, в котором его новая команда уступила бывшей - ЦСКА (1:4), пропустив три гола с пенальти.
РПЛ — Российская Пенальти-Лига! Как ЦСКА разгромил «Краснодар» благодаря трем 11-метровым
В матче 9-го тура РПЛ армейцы с крупным счетом победили «быков» (4:1) и догнали «Зенит», у которого есть игра в запасе.
Первый турнир в России, золото Щербаковой в танцах и растущая «эмиграция». Что нового в фигурном катании
В «Мегаспорте» завершился первый турнир российского сезона-2022/23 – открытое первенство Москвы. В число его победителей вошла фигуристка по имени Анна Щербакова, выступавшая… в танцах на льду.
Товарняк раздора! Почему России, скорее всего, не дадут сыграть с боснийцами в Питере
Еще не состоявшийся контрольный матч сборной России против Боснии и Герцеговины вызвал нешуточный скандал.
«Армейцы забьют на мяч или два больше». Прогноз Ловчева на матч ЦСКА — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в одном из центральных матчей 9-го тура РПЛ (10 сентября, 17:30).
В теннисе Большуновых у нас, увы, нет. Как Хачанов проиграл полуфинал жизни на US Open
На турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке Карен Хачанов в четырех партиях потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда. Российских игроков на US Open-2022 больше не осталось.
Попан послушал каппера и оформил виннинг-стрик. Букмекерский словарь для чайников
«Плеймейкер» разбирает сленг, на котором общаются клиенты букмекерских компаний.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика