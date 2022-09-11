«Рубин» вырвал победу над «Велесом» в матче первой лиги

«Рубин» в гостевом матче девятого тура первой лиги победил «Велес» со счетом 2:1.
На гол полузащитника казанского клуба Леона Мусаева (58-я минута) команда из Москвы ответила мячом нападающего Ираклия Гогуа (72), однако «Рубин» смог одержать победу благодаря точному удару защитника Егора Тесленко (89).
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали 16 очков и поднялись на второе место, столичный клуб с 9 очками остался 11-м
Следующий тур пройдет 18 сентября. «Рубин» примет на своем поле «Волгарь», а «Велес» сыграет в гостях с «Аланией».
Первая лига
9-й тур
«Велес» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 2:1 (0:0)
Голы: Логуа, 72 – Мусаев, 58; Тесленко, 89
источник: «Советский спорт»