Новичок ЦСКА Роша – об игре с «Краснодаром»: Матч получился потрясающим

Защитник ЦСКА Виллиан Роша, дебютировавший за свою новую команду в домашнем матче девятого тура против «Краснодара» (4:1), дал комментарий после завершения встречи.

«Рад дебютировать в такой игре. Это был хороший матч. Рад, что мне удалось помочь команде. Мы выиграли, и это самое главное. Все одноклубники помогают мне, а я помогаю им. Это позволяет быстрее наладить взаимопонимание. Матч действительно получился потрясающим, теперь нужно работать дальше, и с таким настроем мы сможем зайти далеко», - сказал футболист ЦСКА пресс-службе команды.

Московский клуб набрал 20 очков и сравнялся с лидирующим «Зенитом». «Краснодар» занимает третье место, набрав 17 очков.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Торпедо», а «быки» примут на своем поле «Химки».