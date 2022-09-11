«Клермон» сыграл вничью со «Страсбуром», Кофрие вышел в стартовом составе

«Клермон» в гостевом матче седьмого тура лиги 1 сыграл вничью со «Страсбуром» со счетом 0:0.
На 88-й минуте защитник «Страсбура» Максим Ле Маршан получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Добавим, что арендованный «Клермоном» у «Спартака» защитник Максимилиано Кофрие вышел в стартовом составе, провел полный матч и получил желтую карточку.
Его команда набрала 10 очков и стала десятой в турнирной таблице. «Страсбур», имея 5 очков, занимает 15-е место.
Лига 1
7-й тур
«Страсбур» (Страсбур) – «Клермон» (Клермон) – 0:0
«Страсбур»: Зельс, Дагба (Пьер-Габриэль, 69), Джику, Дукуре, Ле Маршан, Ахолу (Сиссоко, 69), Томассон, Белльгард, Диарра (Кандиль, 88), Ажорк (Гамейро, 46), Диалло (Мотиба, 78).
«Клермон»: Диав, Ветеска, Кофрие, Сейду, Нето, Бела (Рашани, 88), Гастьен, Доссу (Аллевина, 67), Маньен, Андрич (Кье, 74), Сарачевич (Кауи, 73).
Предупреждения: Ажорк, 25, Андрич, 26, Ле Маршан, 43, Зельс, 43, Кофрие, 60.
Удаление: Ле Маршан, 88.