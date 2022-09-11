«Локомотив» проиграл «Факелу» в 9-м туре РПЛ

«Локомотив» в гостевом матче девятого тура российской премьер-лиги проиграл «Факлеу» со счетом 0:2.

За воронежскую команду забивали Евгений Морозов в компенсированное к первому тайму время и Ираклий Квеквескири на 57-й минуте.

Таким образом, данный клуб одержал первую победу в РПЛ, набрал 7 очков и занимает 14-е место, железнодорожники потерпели третье поражение кряду и с 9 очками идут 11-ми.

В следующем туре «Факел» 18 сентября сыграет в гостях с «Сочи», «Локомотив» в этот же день проведет выездную встречу со «Спартаком».

РПЛ

9-й тур

«Факел» (Воронеж) – «Локомотив» (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Морозов, 45+4, Квеквескири, 57

«Факел»: Свинов, Черов (Калинин, 59), Брызгалов, Суслов, Морозов, Шляков (Магаль, 84), Квеквескири (Шаваев, 74), Мендель, Дмитриев (Акбашев, 59), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 46).

«Локомотив»: Худяков, Ненахов (Раконяц, 66), Едвай (Мампасси, 75), Магкеев, Тикнизян, Миранчук (Марадишвили, 46), Баринов, Керк (Митай, 66), Куликов, Камано, Игнатьев (Педриньо, 66).

Предупреждения: Дмитриев, 4, Суслов, 18, Гонгадзе, 30, Игнатьев, 39, Баринов, 63, Мендель, 63.