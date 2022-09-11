Мадридский «Реал» разгромил «Мальорку»

Мадридский «Реал» в домашнем матче пятого тура испанской примеры победил «Мальорку» со счетом 4:1.
На гол нападающего гостей Ведата Муричи (36-я минута), «сливочные» ответили мячами Федерико Вальверде (45+4), Винисиуса (72), Родриго (89) и Антонио Рюдигера (90+3).
Мадридская команда набрала 15 очков и возглавила турнирную таблицу. «Мальорка» - 13-я, имея в своем активе 5 очков.
В следующем туре пройдут матчи «Мальорка» - «Альмерия» (17 сентября) и «Атлетико» - «Реал» (18 сентября).
источник: «Советский спорт»