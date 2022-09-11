Сборная России выиграла Кубок Легенд, установив новый рекорд

Сборная России в финале Кубка Легенд обыграла команду Турции со счетом 9:4 и в 13-й раз стала победителем турнира.

В составе хозяев отличились Константин Головской, Андрей Ещенко и Евгений Алдонин, оформившие по дублю, а также Егор Титов, Юрий Жирков и Павел Погребняк.

Таким образом, россияне обновили собственный рекорд по количеству побед на турнире.

Третье место заняла команда Казахстана, обыгравшая в матче за бронзу сборную звезд (10:7).

Напомним, турнир проходил с 10 по 11 сентября в столичном «Мегаспорте».