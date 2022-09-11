Главный тренер «Урала» заявил, что незабитый футболистом «Торпедо» пенальти перевернул игру

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (2:0) в девятом туре российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы в начале игры чувствовали себя нервозно, потому что в простых ситуациях отдавали мяч сопернику, где-то не могли обработать, простые передачи шли в никуда. Во втором тайме немножко успокоились.

Ситуация с незабитым пенальти или же отраженным нашим вратарем повернула игру в другую сторону. Потому что это придало нам сил. Уже чувствовалось, что мы взяли игру под контроль. Своевременно Эрик забил, качество замен, вышли игроки, которые могут держать и продвигать мяч. Мы имели преимущество в конце игры и заслуженно победили», - сказал главный тренер «Урала» на пресс-конференции.

В воротах екатеринбургского клуба играл Никита Алексеев, упомянутый пенальти бил нападающий «Торпедо» Давид Караев.

«Шмели» набрали 4 очка и выбрались из зоны прямого вылета, став 14-ми, автозаводцы продолжают замыкать с одним очком турнирную таблицу.

В следующем туре «Урал» 17 сентября примет на своем поле «Ахмат». «Торпедо» в этот же день сыграет дома против ЦСКА.