«Акрон» и «Родина» не смогли выявить победителя, обе команды находятся в зоне вылета первой лиги

«Акрон» в матче девятого тура первой лиги сыграл вничью с «Родиной» со счетом 2:2.

За команду из Тольятти забивали Максим Палиенко (4-я минута) и Константин Савичев, реализовавший пенальти (48). У клуба из Москвы авторами голов стали Артем Воропаев (11) и Руслан Куль (19).

Отметим, что «Родина» с 34-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Сергея Дмитриева.

Обе команды находятся в зоне вылета. «Родина» - 16-я (7 очков), «Акрон» - 17-й (6 очков).

В следующем туре 18 сентября пройдут матчи «Родина» - «Балтика» и «Енисей» - «Акрон»

Первая лига

9-й тур

«Акрон» (Тольятти) – «Родина» (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: Палиенко, 4; Савичев, 48 (пен.) - Воропаев, 11; Куль,19

Удаление: Дмитриев («Родина»), 34