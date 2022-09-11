Селихов вернулся в стартовый состав «Спартака»

«Ростов» и московский «Спартак» огласили стартовые составы команд на матч девятого тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Уткин, Тугарев, Глебов, Селява, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Поярков, Лангович, Прохин, Мухин, Байрамян, Миронов, Щетинин, Мельников, Голенков, Нтумба.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Джикия, Рыбус, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Денисов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Шитов, Волков, Рассказов, Маслов, Иванников, Классен, Пруцев, Шитов, Мелешин.
Напомним, встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало в 19.45 по московскому времени.
Команды являются соседями по турнирной таблице: «Ростов» занимает седьмое место, «Спартак» шестой.