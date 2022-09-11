Селихов вернулся в стартовый состав «Спартака»

«Пока это не про меня, но кто знает…» Алина Загитова — о возможном бое с Ольгой Бузовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила организованный «Лигой Ставок» футбольный турнир блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказала «Плеймейкеру» о дне сегодняшнем и планах на будущее.