Тульский «Арсенал» победил «Нефтехимик» и поднялся на третье место первой лиги

«Арсенал» в домашнем матче девятого тура первой лиги победил «Нефтехимик» со счетом 2:1.
В тульской команде забили Сергей Ткачев (28-я минута) и Кирилл Панченко (77), автором гола клуба из Нижнекамска стал Мераби Уридия (74).
«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на третье место, столько же очков у второй команды турнира «Рубина», у лидера первой лиги «КАМАЗА» на два очка больше. «Нефтехимик» остался седьмым (14 очков).
В следующем туре 18 сентября пройдут матчи «Нефтехимик» - «СКА-Хабаровск» и «Кубань» - «Арсенал».
источник: «Советский спорт»