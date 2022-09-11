«Зенит» забил восемь безответных мячей в ворота «Оренбурга», Вендел оформил хет-трик

В матче девятого тура РПЛ «Зенит» на своем поле крупно обыграл «Оренбург».

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Вендел. Дубль оформил Малком, еще по одному мячу забили Далер Кузяев и Иван Сергеев. Один автогол на счету защитника гостей Александра Павловеца.

«Зенит» набрал 23 очка и увеличил отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА до трех очков.

«Оренбург» с девятью очками остался 12-м.

РПЛ

9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Оренбург» - 8:0 (5:0)

Голы: Вендел, 3; 44; 68; Сергеев, 17; Кузяев, 19; Малком, 29; 59; Павловец, 51 (автогол).

Предупреждения: Кузяев, 11 - Эктов, 22; Вера, 56; Полуяхтов, 78; Башич, 87.