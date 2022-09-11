«Атлетик» разгромил «Эльче» в 5-м туре чемпионата Испании

«Атлетик» в гостевом матче пятого тура испанской примеры победил «Эльче» со счетом 4:1.
В первом тайме все мячи влетали в ворота «Эльче»: в свои ворота забил Николас Меркау (9-я минута), также отличились Ойян Сансет с пенальти (13), Николас Вильямс (23) и Алекс Беренгер (44).
Во втором тайме счет размочил бывший форвард «Спартака» Эсекель Понсе (59).
«Атлетик» поднялся на четвертое место, набрав 10 очков и обойдя «Атлетико» по дополнительным показателям.
«Эльче» занимает предпоследнее место (1 очко) и в следующем туре сыграет 17 сентября в гостях с «Барселоной». В этот же день клубу из Бильбао предстоит домашняя встреча против «Райо Вальекано».
источник: «Советский спорт»