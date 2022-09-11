Наставник «Факела» - о победе над «Локомотивом»: Мы знали, как будет проходить игра

Наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал на пресс-конференции, благодаря чему его команда победила «Локомотив» (2:0) в домашнем матче девятого тура российской премьер-лиги.

- «Локомотив» - хорошо организованная команда. Индивидуально там очень сильные футболисты. Мы сделали акцент на прессинге. Мы понимали, как будет проходить игра и реализовали свой план. Мы реализовали свои моменты, понимали, что у нас будут шансы забить и воспользовались ими, - сказал исполняющий обязанности главного тренера «Факела».

Воронежский клуб одержал первую победу в РПЛ, набрал 7 очков и занимает 14-е место, железнодорожники потерпели третье поражение кряду и с 9 очками идут 11-ми.

В следующем туре «Факел» 18 сентября сыграет в гостях с «Сочи», «Локомотив» в этот же день проведет выездную встречу со «Спартаком».