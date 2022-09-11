Голы Иммобиле и Луиса Альберто принесли «Лацио» победу над «Вероной»

В матче шестого тура итальянской Серии А римский «Лацио» на своем поле одолел «Верону».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Чиро Иммобиле с передачи Сергея Милинковича-Савича на 68-й минуте и Луис Альберто в добавленное арбитром время.

Римляне набрали 11 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице.

Веронцы с пятью очками остались на 14-й строчке.

Серия А

6-й тур

«Лацио» (Рим) - «Верона» - 2:0 (0:0)

Гол: Иммобиле, 68; Луис Альберто, 90.