«Алания» обыграла «КАМАЗ» и стала лидером первой лиги

«Алания» в домашнем матче девятого тура первой лиги победила «КАМАЗ» со счетом 4:2.
За команду из Владикавказа забивали Хетаг Хосонов (11-я минута), Сослан Качмазов (14), Артур Галоян (50) и Ислам Машуков (72).
У клуба из Набережных Челнов авторами голов стали Асланбек Сикоев (64) и Александр Денисов (67).
Таким образом, «Алания» набрала 18 очков и возглавила турнирную таблицу первой лиги, опережая «КАМАЗ» по дополнительным показателям.
Следующий тур пройдет 18 сентября. «Алания» примет «Велес», а «КАМАЗ» сыграет дома с махачкалинским «Динамо».
Первая лига
9-й тур
«Алания» (Владикавказ) – «КАМАЗ» (Набережные Челны) – 4:2 (2:0)
Голы: Хосонов, 11; Качмазов, 14; Галоян, 50; Машуков, 72 – Сикоев, 64; Денисов, 67.
источник: «Советский спорт»