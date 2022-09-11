«Ростов» - «Спартак»: Соболев сократил отставание

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на 76-й минуте забил второй гол в ворота «Ростова» в 9-м туре РПЛ.

Напомним, что форвард «Спартака» Квинси Промес на 24-й минуте игры открыл счет в матче.

Однако Дмитрий Полоз быстро восстановил паритет, отличившись на 28-й минуте, а через шесть минут Даниил Уткин вывел «Ростов» вперед. Во втором тайме Николай Комличенко увеличил преимущество команды Валерия Карпина, забив на 53-й минуте, а Дмитрий Полоз на 71-й минуте довел счет до разгромного.

Таким образом, «Ростов» ведет в счете 4:2. Прямо сейчас идет второй тайм.