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«Ростов» победил «Спартак» и вышел на третье место РПЛ

Игра прошла в Ростове-на-Дону.
«Ростов» победил «Спартак» и вышел на третье место РПЛ
11 сентября 2022 21:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ростов"

«Ростов» в домашнем матче девятого тура российской премьер-лиги победил со счетом 4:2.

Форвард «Спартака» Квинси Промес на 24-й минуте игры открыл счет в матче.

Однако Дмитрий Полоз быстро восстановил паритет, отличившись на 28-й минуте, а через шесть минут Даниил Уткин вывел «Ростов» вперед.

Во втором тайме Николай Комличенко увеличил преимущество команды Валерия Карпина, забив на 53-й минуте, а Полоз на 71-й минуте довел счет до разгромного. Александр Соболев, в свою очередь, через пять минут сократил отставание «Спартака».

Таким образом, команда Карпина набрала 19 очков и вышла на третье место. «Спартак» за счет личных встреч с «Сочи» (3:0) и «Динамо» (0:1) поднялся на пятое место, у трех команд по 16 очков.

В следующем туре «Ростов» 17 сентября примет на своем поле «Крылья Советов», «Спартак» на следующий день сыграет дома с «Локомотивом».

РПЛ

9-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва) – 4:2 (2:1)

Голы: Полоз, 29, 71 (пен.); Уткин, 34, Комличенко, 53 – Промес, 24; Соболев, 76

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернов (Лангович, 88), Селява (Щетинин, 68), Уткин, Глебов, Тугарев (Байрамян, 67), Полоз (Мельников, 80), Комличенко (Голенков, 80).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов (Маслов, 71), Рыбус (Классен, 71), Зобнин, Умяров, Игнатов (Мелешин, 71), Денисов (Пруцев, 52), Хлусевич, Промес, Соболев.

Предупреждения: Рыбус, 68, Маслов, 89, Соболев, 90, Уткин, 90.

источник: «Советский спорт»
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