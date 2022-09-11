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Семак о матче с «Оренбургом»: Невозможно было предположить, что счет будет таким

«Зенит» обыграл соперника с разницей в восемь мячей.
11 сентября 2022 22:43
автор: Александр Шульгин

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча своей команды против «Оренбурга» в рамках девятого тура РПЛ.

«Мы были уверены, что «Оренбург» будет играть активно, агрессивно, поскольку они во всех матчах стараются играть в атаке. Они создают достаточное количество моментов, иногда даже много, но не всегда забивают. Но, что касается баланса или игры в обороне, тут есть определенные возможности для других команд, чтобы атаковать, и сегодня у нас многое получалось. Думаю, игра была ожидаемой, но невозможно было предположить, что счет будет таким», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Вендел. Дубль оформил Малком, еще по одному мячу забили Далер Кузяев и Иван Сергеев. Один автогол на счету защитника гостей Александра Павловеца.

«Зенит» набрал 23 очка и увеличил отрыв от ближайшего преследователя - ЦСКА до трех очков.

«Оренбург» с девятью очками остался 12-м.

источник: ФК «Зенит»
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