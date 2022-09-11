Семак еще не определился, кто не полетит в Самару на матч Кубка Росси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пока не знает, кому из лидеров он даст отдохнуть в матче второго тура группового этапа Кубка России против самарских «Крыльев Советов».

«На сегодняшний день - нет. Завтра мы посмотрим, проанализируем и решим, будут ли такие игроки, которые останутся, или полетят все. И посмотрим, кто и сколько будет играть», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, встреча пройдет в Самаре 14 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.

Сегодня «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» со счетом 8:0, одержав свою самую крупную победу в истории.