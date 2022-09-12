«Ювентус» на последних секундах вырвал ничью у «Салернитаны»

В матче шестого тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» дома сыграл вничью с «Салернитаной».
Встреча завершилась со счетом 2:2. Уже к перерыву гости вели 2:0 благодаря голам Антонио Кандревы и Кшиштофа Пентека, реализовавшего пенальти.
Хозяева смогли отыграться усилиями Бремера и Леонардо Бонуччи, не забившего 11-метровый, однако первым оказавшимся на добивании в добавленное арбитром время. Обе команды доигрывали матч вдесятером. В самом конце были удалены Хуан Куадрадо и Федерико Фасио.
«Ювентус» набрал десять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Салернитана» с семью очками расположилась на десятой строчке.
Серия А
6-й тур
«Ювентус» (Турин) - «Салернитана» - 2:2 (0:2)
Голы: Бремер, 51; Бонуччи, 90 - Кандрева, 18; Пентек, 45 (с пенальти)
Удаления: Куадрадо, 90 - Фасио, 90
Нереализованный пенальти: Бонуччи, 90.