В «Баварии» прокомментировали слухи об интересе к Кейну

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич отреагировал на слухи об интересе немецкого клуба к нападающему лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

«Я ни с кем не контактировал из окружения Гарри Кейна. Мы уверены в наших футболистах. У нас восемь игроков на четыре позиции», - приводит слова Салихамиджича немецкая пресса.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел шесть матчей, в которых забил пять мячей. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

В межсезонье «Бавария» продала в «Барселону» Роберта Левандовски, но приобрела на его место у «Ливерпуля» Садио Мане.