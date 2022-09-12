Тренер «Монако» Клеман: Я вижу, как Головин прибавляет неделя за неделей

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман оценил игру Александра Головина в матче седьмого тура французской Лиги 1 против «Лиона».

«Я знал, что у «Лиона» очень хороший шестой номер (Какре), способный быстро изменить игру. У Головина была важная роль - мешать ему. Мне также понравилась его атакующая игра с хорошими передачами и созданием моментов. Я вижу, как Головин физически прибавляет неделя за неделей. Я очень доволен тем, что он показывает, даже несмотря на то, что ему еще нужно прибавлять в завершающих стадиях, что он и делает на тренировках», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба монегасков.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Монако». Головин провел 86 минут и получил желтую карточку, после чего был заменен на Исмаила Якобса.

Всего на счету россиянина девять матчей в текущем сезоне и две результативные передачи. «Монако» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.