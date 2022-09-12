Президент «Баварии» рассказал об отношениях клуба с Левандовски после перехода поляка в «Барселону»

Президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер признался, что все сложности в отношениях клуба и нападающего Роберта Левандовски остались в прошлом.

«Все это уже в прошлом. У «Баварии» и Роберта все хорошо, мы все обсудили, проблем нет. Будем рады вновь с ним встретиться.

Надеюсь, что наши болельщики тепло встретят его. Он выступал за нас восемь лет, забил много мячей и решал исход матчей. Он выиграл много больших турниров.

В конце концов, каждый получил то, что хотел и должен быть доволен исходом», - приводит слова Хайнера испанская пресса.

Напомним, Левандовски перешел в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Баварии». Уже во втором туре группового этапа Лиги чемпионов обе команды встретятся между собой в Мюнхене. Левандовски впервые выйдет на поле против своих бывших одноклубников на их домашней арене.