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Аллегри попросил оставить итальянских судей в покое после скандального матча «Ювентуса»

Встреча с «Салернитаной» закончилась незасчитанным голом и четырьмя красными карточками.
12 сентября 2022 11:08
автор: Александр Шульгин

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не стал сваливать на арбитров результат встречи шестого тура итальянской Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Салернитаной».

«Я никогда не разговариваю с судьями. Гол не засчитан, и все. Но я бы хотел посмотреть видео еще раз. Там Антонио Кандрева был близко к угловому флажку. Может, из-за этого там наши футболисты были в правильном положении? Надо посмотреть, но у меня нет видео.

В то же время нужно оставить судей в покое. Главные действующие лица - игроки. В Италии есть 10-15 хороших судей», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. Уже к перерыву гости вели 2:0 благодаря голам Антонио Кандревы и Кшиштофа Пентека, реализовавшего пенальти.

Хозяева смогли отыграться усилиями Бремера и Леонардо Бонуччи, не забившего 11-метровый, однако первым оказавшимся на добивании в добавленное арбитром время. Обе команды доигрывали матч в неполных составах. В самом конце были удалены Хуан Куадрадо, Аркадиуш Милик, Федерико Фасио и сам Аллегри. Хозяева смогли забить и третий мяч, но он был отменен. Дело закончилось массовой потасовкой.

«Ювентус» набрал десять очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Салернитана» с семью очками расположилась на десятой строчке.

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Аллегри попросил оставить итальянских судей в покое после скандального матча «Ювентуса»
Встреча с «Салернитаной» закончилась незасчитанным голом и четырьмя красными карточками.
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