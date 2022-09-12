Агент защитника «Спартака» Мевли заявил, что игрок пока не получил разрешение на работу в России

Агент Андрей Степанов, клиентом которого является новичок «Спартака» Миха Мевля, рассказал о трудностях с получением разрешения на работу для футболиста в России.

Напомним, что 32-летний словенец пополнил состав московской команды на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.

– зависит от сроков получения разрешения на работу для Михи. На сегодня этого разрешения нет. Форма игрока? Миха находится в хорошем физическом состоянии, – цитирует Степанова портал «Метарейтинг».

Добавим, что после девяти сыгранных туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. В воскресенье, 11 сентября, красно-белые на выезде уступили «Ростову» со счетом 2:4.