«Челси» предложил Канте продлить контракт с клубом – футболист ответил отказом

Руководство «Челси» ведет переговоры с опорным полузащитником клуба Н'Голо Канте по поводу продления действующего контракта.

Согласно данным британских СМИ, лондонская команда предложила 31-летнему хавбеку трудовое сотрудничество до лета 2025 года с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, что игрок отказался от данного предложения, поскольку планирует подписать как минимум трехлетний контракт.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с июля 2016 года – на его счету 262 проведенных матча за «синих» во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 15 результативных передач. Его соглашение рассчитана до конца сезона-2022/23.