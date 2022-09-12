Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что Роналду попытается уйти из клуба в январе 2023 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду планирует покинуть команду в зимнее трансферное окно. Такое мнение существует среди ведущих игроков «красных дьяволов».

По информации британских СМИ, футболист выразили недовольство в связи с тем, что 37-летний португалец полностью пропустил предсезонные сборы. По этой причине опытный форвард не может встроиться в систему нового главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах, не отличившись результативными действиями.